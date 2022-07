Tav: Ruffino “si conferma opera strategica per Italia e la Valsusa”

“Bene l’istituzione dei tavoli di lavoro sulla TAV che testimoniano l’importanza data all’opera dal governo Draghi. È un segnale fondamentale per coinvolgere i territori che sono così direttamente interessati alla crescita economica”. Dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino. “L’opera continua ad essere strategica per l’italia e per la Valsusa, soprattutto a livello occupazionale, quindi auspichiamo che vi sia prossimamente un ulteriore incremento dei fondi utili per lo sviluppo della valle”, conclude