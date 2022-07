Tav: Gariglio (Pd), bene Osservatorio, nuove risorse per piano strategico Valsusa

“I tavoli tematici che verranno istituiti sulla Tav sulla sostenibilità ambientale, territoriale e legalità rappresentano uno strumento opportuno e utile per coinvolgere concretamente le comunità locali sulla realizzazione dell’opera e confermano l’ottimo lavoro svolto dall’Osservatorio e dal commissario di Governo per l’Asse ferroviario Torino-Lione, Calogero Mauceri”: è quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio.

“È necessario utilizzare nel migliore dei modi le risorse già stanziate per le opere di compensazione procedendo con una concertazione ampia e con scelte condivise che garantiscano lo sviluppo sostenibile e la crescita dei territori interessati. É inoltre indispensabile lavorare per aumentare la somma dei 100 milioni di euro, attualmente previsti, in modo da poter finanziare un piano strategico per lo sviluppo della Valsusa”: conclude Davide Gariglio.