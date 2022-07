Una giornata a Zoom per 80 bimbi profughi ucraini

GRAZIE A FONDAZIONE ZOOM, FONDAZIONE AIEF PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E XERJOFF GROUP

La neocostituita Fondazione ZOOM insieme alla Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, e all’azienda Xerjoff Group hanno regalato una giornata in mezzo alla natura alla scoperta di specie animali a rischio estinzione a 80 bambini profughi ucraini, insieme ai loro genitori e accompagnatori.

Una giornata all’insegna della spensieratezza e di tanti attimi divertenti. Un momento emozionante è la visita nell’Isola dei lemuri: ritrovarsi per un momento in Madagascar, con gli esemplari che scorrazzano liberi sull’isola, dona un momento di condivisione unico per i partecipanti alla giornata.

Oltre ai bambini ospitati grazie a questa iniziativa proposta dalla Fondazione AIEF, nei mesi di giugno e luglio 2022 sono state circa 300 le persone ucraine, tra bambini e loro accompagnatori, ospitati al Bioparco ZOOM Torino. Le altre associazioni coinvolte nel progetto sono Domus Onlus e Cooperativa DOC.