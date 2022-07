Orolacche e la passione per l’artigianato

Entrando nella bottega di Orolacche, in via Buniva, nel cuore del quartiere Vanchiglia, a Torino, si percepisce l’amore per l’artigianato e sembra di tornare indietro nel tempo.

Il titolare Jasch Ninni racconta come un cammino intrapreso un po’ per caso sia diventato lavoro e passione. “Sono nato in una famiglia del Sud dove erano quasi tutti dottori o laureati. Io ero un po’ ribelle e svogliato ed un mio parente mi propose un’occupazione presso una bottega di laccatura, che lavorava per la Fondazione Accorsi di Torino. Mi ricordo che mia nonna quando lo seppe, disse “non si è mai visto un Ninni che fa Mastro Geppetto”.

