Per fortuna che c’è Il Presidente Mattarella. Con l’Europa che ci dice: siete scemi?

Mario Draghi non ne può proprio più. Ma ve lo vedete Draghi che si abbassa a telefonare a Beppe Grillo per chiederli di togliere Giuseppe Conte dai piedi? Altro danno che ha prodotto il sociologo Domenico De Masi, classe 1938, che si annoia, non insegna più e se ne inventa una al giorno per metterci in difficoltà. Lui il padre teorico del reddito di cittadinanza: tanto, poi i costi finali li paghiamo noi. Ora si è letteralmente inventato la diatriba tra Draghi e Conte o forse è stata l’ennesima guasconata del Comico Beppe Grillo. E noi ci becchiamo degli scemi dagli europei. Ultimamente è complicato essere italiani. Confidiamo nel ministro Giorgetti che convinca o imponga a Salvini di non fare colpi di testa. Non solo perché vuole continuare nel fare il Ministro della Repubblica, ma deve continuare nel fare il Ministro. Sono molti che glielo chiedono.

In particolare gli industriali lombardi terrorizzati dalla recessione e desiderosi di spendere i soldi del Mef. Situazione decisamente drammatica. Intanto da noi, forse, ci sono piccoli spiragli. Come il mio amico Michele Paolino che oggi si insedia nel cda di GTT. Una volta roccaforte del deputato Gariglio ed ora saldamente condotto da tecnici che fanno riferimento, politicamente parlando, al nostro sindaco Lo Russo. Su GTT altri piccoli disastri fatti dall’Appendino, anche se non la principale responsabile del disastro dei mezzi pubblici in Torino e provincia. Del resto siamo in ” buona compagnia ” a proposito di inefficienza. Ma non vale , almeno in questo caso, il proverbio mal comune mezzo gaudio. Dall’anagrafe alla viabilità molto, ma davvero molto non funziona. Del resto è appena arrivato, Lo Russo. Per i miracoli bisogna rivolgersi ad altri. Non è solo la politica che non funziona. Pure gli imprenditori bisticciano. Bisticciano sui posti in camera di commercio di Torino, per esempio. Non sono più le Camere di Commercio di una volta. Non hanno più il potere di una volta. Ma sono comunque qualcosa di importante per le aziende.

Perché, allora si bisticcia? Non sono più i tempi delle “vacche grasse”, dunque tutto fa brodo per andare avanti. Nell’ andare avanti pensiamo positivo. Dunque auguri di buon lavoro a Michele Paolino. Benvenuto nella squadra del Sindaco. Come per Tom Cruise, Missione impossibile davanti a voi. Indubbiamente, però tanti problemi e poche risposte. Come indubbiamente questa crisi di governo complica ulteriormente le cose. Sbaglierò ma sono convinto che alla fine non si andrà a votare. Intanto la figuraccia è assicurata.

Patrizio Tosetto