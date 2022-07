Garage rock USA 1966. Discografia minore /18

Caleidoscopio rock Usa anni 60

Si sa… quando il budget per le sessioni di registrazione è limitato… sarebbe bene ingranare subito con i suoni e l’esecuzione complessiva, per evitare il prolungarsi dei “takes” e per far sì che il prezzo non lieviti spaventosamente, gravando sulle “tasche piccole” di una band di liceali di metà anni ‘60. Eppure gli imprevisti erano sempre dietro l’angolo e gli aneddoti sugli “incidenti” in vista della sala di registrazione erano davvero innumerevoli e assortiti: dal cantante quasi afono al batterista alticcio, dalle “location di fortuna” (sottotetti, basements, stanze di hotel dismesse, ex depositi riadattati etc.) alle strumentazioni di presa di suono inadeguate per il garage rock, dagli errori di orario degli appuntamenti agli equivoci su indirizzi ed edifici (o perfino inaspettati casi di omonimie fra agenti…). In buona sostanza le sessioni di registrazione erano tutt’altro che “passeggiate di salute”… e nella presente sezione discografica compaiono almeno tre bands che dovettero affrontare inattesi e spiacevoli “aumenti dei costi”, purtroppo anche a scapito del prodotto finale…

– The Savages “The Best Thing You Ever Had / Cheating On Me” (Red Fox Records RF-111);

– Lyn and The Invaders “Secretly / Boy Is Gone” (Fenton Records 2040);

– The Real List “Pick Up The Marbles / Still In Love With You Baby” (CP Records CP 102);

– The Electric Company “Scarey Business / You Remind Me Of Her” (Titan FF-1735);

– The Myddle Class “Don’t Let Me Sleep Too Long / I Happen To Love You” (Tomorrow 45-7503);

– Ravin’ Blue “Love / It’s Not Real” (Monument 45-968);

– The Escapades “Mad Mad Mad / I Try So Hard” (Verve Records VK-10415);

– The Ascendors “I Won’t Be Home / My Friend” (Lee Records 105);

– The Showmen “Make Up Your Mind / Almost There” (T.R.C. Texas Record Company 2068);

– The Karpetbaggers “The Fire I Feel / Watch It Rain” (Trig Associates 202/203);

– The Gladiators “I Need You / Turning To Stone” (Donnie Records D-701);

– Nobody’s Children “Jungo Partner (A Worthless Cajun) / Let Her Go” (United Artists Records UA 50090);

– The Maltees Four “You / All Of The Time” (Pacific Challenger PC 111-45);

– The Gnats “That’s All Right / The Girl” (Emcee Records E-014);

– Creation’s Disciple “Psychedelic Retraction / I’ll Remember” (Dawn Records 309);

– Mark IV “Hollow Woman / Better Than That” (Columbia 4-43911);

– The Motleys “You / My Race Is Run” (Valiant Records V-739);

– The Bittervetch “Bigger Fool / A Girl Like You” (Pixie 804M-0081);

– [The] Sunrisers “No One / I Saw Her Yesterday” (Patty Records PR-101);

– The Opposite Six “I’ll Be Gone / Why Did You Lie?” (Spectre Records ES 119/120);

– [The] One Eyed Jacks “Die Today / Somewhere They Can’t Find Me” (Lakeside Records 1981);

– Bob London and The Bobbies “Times In My Life / Don’t Know Where To Start” (Gee-Bee Records 927M-6011);

– The Four Keys “One Way Street / Morning” (Century Records V 25266);

– Emotions “Every Man / I Just Do” (Amway 825M-4957).

(…to be continued…)

Gian Marchisio