Inaugurata la rinnovata area giochi del giardino Vito Scafidi in piazza Chiaves

I giovani frequentatori del giardino “Vito Scafidi” di piazza Chiaves da oggi avranno a disposizione un’area giochi completamente rinnovata e fruibile in tutta sicurezza. Sono state infatti inaugurate le nuove attrezzature ludiche del giardino che si affaccia su lungo Po Antonelli, dedicato alla memoria dello studente che nel 2008 perse la vita nel crollo del soffitto del liceo Darwin di Rivoli.

La riqualificazione ha riguardato la sostituzione della pavimentazione antitrauma delle due piastre giochi e la posa di tre nuove attrezzature ludiche dedicate alla fascia di età 3/12 anni: due giochini a molla (uno adatto anche ai più piccoli, uno di tipo inclusivo) e un gioco combinato con palestra, spazi per l’arrampicata, scivolo e torretta. I giochi esistenti e in buono stato di conservazione sono stati recuperati e oggetto di un’attività di manutenzione e rinnovamento.

All’inaugurazione di oggi pomeriggio sono intervenuti l’assessore al Verde pubblico della Città di Torino, Francesco Tresso, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, oltre a Marta Sara Inì e Beppe Cammarata, rispettivamente coordinatrice IV commissione e coordinatore sottocommissione IV commissione della Circoscrizione 7.

Ha commentato l’assessore Tresso: “Con estrema soddisfazione che inauguriamo oggi questa area giochi completamente rinnovata, uno spazio molto vissuto dai bambini e dalle famiglie del quartiere che da oggi sarà più sicuro e con nuove attrezzature ludiche. Un luogo ancora più bello e pieno di vita, anche per onorare al meglio la memoria di un giovane che tutti noi ricordiamo con affetto”.

“In questi anni come Circoscrizione 7, di concerto con i Servizi comunali competenti, siamo intervenuti in diverse aree gioco con la sostituzione delle attrezzature ludiche, per rendere questi spazi più moderni e confortevoli per i bambini”, hanno dichiarato il presidente Luca Deri e la coordinatrice della commissione Ambiente Marta Sara Inì.