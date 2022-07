Grandi novità per la seconda edizione torinese delle ATP Finals

A quattro mesi di distanza dall’inizio della seconda edizione torinese delle ATP Finals, cominciano ad emergere alcune novità per rendere il tutto ancora più bello e attrattivo per il pubblico appassionato di tennis. La prima è sicuramente lo spostamento del Fan Village che da piazza San Carlo verrà spostato in piazzale Grande Torino così da permettere agli spettatori e non solo di vivere la manifestazione ancora più intensamente. Verrà allestito un padiglione di quattromila metri quadri che comprenderà aree ristoro e stand commerciali aperti dalla mattina fino alla sera. All’interno del Pala Alpitour ci sarà sempre il campo di allenamento e a quello principale verranno costruiti dei palchi a bordo campo per poter vivere gli incontri da più vicino. Il Circolo della Stampa-Sporting sarà sempre il punto di riferimento dei giocatori per gli allenamenti prima di scendere sul Centrale. Al momento, come annunciato dal presidente federale Angelo Binaghi, sono stati venduti 51mila biglietti ma i numeri aumentano di giorno in giorno, insomma è iniziata la corsa per accaparrarsi uno o più tagliandi per le ATP Finals che andranno in scena dal 13 al 20 novembre.

Oltre al sindaco Stefano Lo Russo, alla presentazione di ieri era presente anche l’assessore allo Sport Domenico Carretta. “Il piazzale al Pala Alpitour diventerà il cuore pulsante della manifestazione e le piazze e le vie di Torino saranno invase dai colori dell’ATP. Cercheremo di coinvolgere anche chi non è appassionato di tennis per costruire assieme un percorso emozionale che andrà ad integrare lo spettacolo di altissimo livello che solo le ATP Finals sanno offrire. E’ da un po’ che ci siamo messi al lavoro mettendo in campo tutte le risorse possibili. Abbiamo stretto un importante rapporto di collaborazione con la FIT, la Regione, la Camera di Commercio, con gli sponsor e tutti insieme stiamo facendo un bel lavoro di squadra. L’obiettivo è quello di migliorarsi anno dopo anno per rendere questo percorso ancora più avvincente. La prima edizione è stata un banco di prova con dei risultati entusiasmanti. Mai abbassare la guardia e dovremo trovarci pronti per la terza, la quarta e la quinta edizione”.

Marco Aceto