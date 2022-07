Otto corse e ballo delle debuttanti a Vinovo

Ci sono molti motivi per non perdere le prossime notturne a Vinovo, a cominciare da quella di 9 luglio. In mezzo alle 8 corse in programma, al via dalle 19, una in particolare. Quella del debutto ufficiale dei 2 anni, impegnati come sempre succede alle prime uscite sulla distanza del miglio. Praticamente impossibile fare pronostici, ma ci sono alcuni dati interessanti. Già pronto è apparso Emerson, l’allievo di Salvatore De Lorenzo, ma anche Ecram, allievo di Marco Smorgon che con i puledri ha sempre saputo lavorare benissimo. E poi Tiberio Cecere, altro apprezzato allenatore, presenterà Escobar Fi affidato ad Andrea Guzzinati mentre Mauro Baroncin arriva con Explosive Axe ed Embargo, nelle mani di Andrea Farolfi e Lorenzo Besana. Corsa principale il Premio Etiopia che vedrà al via buoni cavalli di 5 anni e oltre. Sette in tutto, sempre sul miglio del turf torinese con lo svedese Attack Diablo reduce da un successo nella sua penultima uscita, insieme ad Andrea Guzzinati. Sulla sua strada avversari tosti come Arnold Cup che Cosimo Cangelosi affida a Pietro Gubellini e Bora La Torre, del team Baroncini-Farolfi, sempre pronta a piazzare la zampata vincente.

La serata di trotto infatti sarà arricchita dalle note di ‘Italian Swing‘, uno dei tre appuntamenti per l’Hippo Jazz Beinasco Sport&Festival in collaborazione con Dimensione Jazz: il vocalist Angelo Mastrangelo proporrà un mix del miglior repertorio italiano (Lelio Luttazzi, Nicola Arigliano, Bruno Martino, Fred Buscaglione, Bruno Lauzi), accompagnato da un quartetto swing. Non è l’ultimo appuntamento in programma, perché la rassegna si chiuderà 23 con la serata speciale della festa e del raduno di auto sportive Mustang ed il concerto Jazz in tema ‘America’ e ogni volta sarà anche tempo di corse.

Come al solito, ingresso libero e gratuito, con possibilità di cenare sulla terrazza Green dell’Hippo-Trattoria.

13 LUGLIO, LA PRIMA DI ‘APERILUPO’ A VINOVO

Questa è una data da segnare con il circoletto rosso. Perché mercoledì 13 luglio sarà una giornata doppiamente speciale per l’Ippodromo di Vinovo, in pista come fuori. É la serata della Selezione Nord per il Campionato Femminile dei 3 e 4 anni, con la Tris Quarté Quinté. Ma anche quella di un gemellaggio tra sport e natura. Ad aprire il programma infatti, dalle 18.30, ci sarà per la prima volta “Aperilupo“, un incontro dedicato alla presenza e all’importanza del lupo nei nostri territori.

Subito prima delle corse in programma, sono previsti gli interventi di esperti come i guardiaparco Luca D’Angelo e Patrick Stocco, moderati da Fiodor Verzola. Il primo aperitivo dedicato al lupo all’Ippodromo di Vinovo, in collaborazione con Parchi Reali Torino (prenotazione obbligatoria chiamando lo 011.4993381 oppure info@parchireali.to.it (consigliata un’età dagli 8 anni in su). Impossibile mancare.