Lutto per la morte dell’ex preside e assessora

E’ morta Mariagiuseppina Puglisi, nota come “professoressa Geppy”, per più di trent’anni preside della media Clotilde di Moncalieri. Aveva 73 anni, era stata promotrice della biblioteca Arduino e aveva fatto crescere le Fonderie Limone come Polo teatrale di pregio. In politica era stata assessore alla Cultura, vice sindaco e assessore provinciale alle Politiche giovanili.