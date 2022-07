Bremer: ci siamo!

Tutto ruota attorno a Bremer:il diamante del Toro che, attraverso la sua cessione, finanzierà il resto del mercato granata, già partito piuttosto bene con 5 acquisti, i riscatti di Berisha, Ricci, Pellegri, gli acquisti di Bayeye e Radonjic.

Metà dei 10 calciatori chiesti dal tecnico granata Juric per poter riportare il Toro in Europa. Inter e Juventus si contendono il centrale difensivo granata che andrà via entro la metà della settimana prossima.

I nerazzurri offrono 25 milioni ed il prestito secco del giovane talento Cesare Casadei, centrocampista centrale capitano della primavera interista campione d’Italia.

La richiesta del DS granata Vagnati è 28 milioni più il cartellino di Casadei a titolo definitivo:prendere o lasciare!

l’Inter dovrà vendere Skriniar promesso sposo al Paris Saint Germain per 70 milioni.Entra in scena, prepotentemente la Juve che,cedendo De Ligt al Bayern di Monaco per 85 milioni di euro, avrà il contante fresco per accaparrarsi Bremer con 30 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili.

La sensazione è che il difensore centrale granata non si muoverà da Torino rimanendo sulla sponda bianconera.

Enzo Grassano