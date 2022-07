A Quattordio l’unico evento italiano del campionato mondiale di Gravel: aperte le iscrizioni

Alessandria, luglio 2022. Sono aperte le iscrizioni per l’unica tappa italiana delle UCI Gravel World Series, il campionato mondiale di Gravel, che si svolgerà a Quattrodio il prossimo 3 settembre. Un appuntamento dedicato agli appassionati del ciclismo di tutto il mondo, che verrà organizzato nell’ambito della Monsterrato-Strade Bianche Monferrato, e che trasformerà ufficialmente l’Alessandrino nel riferimento italiano del mondo del Gravel Internazionale.

Nata nel Midwest degli Stati Uniti circa 15 anni fa, la gravel è cresciuta in popolarità e ora è in crescita in tutto il mondo. Popolare tra i piloti alla ricerca di nuove sfide, combina elementi di strada e mountain bike, e si svolge principalmente su strade non chiuse al traffico (ghiaia, piste forestali, strade agricole, ciottoli, ecc).

La UCI Gravel World Series coinvolge partecipanti da tutto il mondo, con gare su quattro continenti dove i piloti potranno qualificarsi per i nuovi Campionati del mondo UCI Gravel che si svolgeranno in autunno. La serie di dodici gare internazionali, iniziata il 3 aprile nelle Filippine con un evento di 85 chilometri, è poi proseguita negli Stati Uniti, in Australia e alla fine è approdata in Europa. Dopo il turno del Belgio, la nona tappa si terrà il 3 settembre a Quattordio, con la possibilità di scelta tra due percorsi: da un lato il “Diavolo Rosso Gerbi”, di circa 65 chilometri, e dall’altro l'”Elisio Rivera”, di 125 chilometri. I percorsi sono caratterizzati da fondo misto strade bianche, strade sterrate e strade asfaltate, e la partecipazione è aperta a Gravel Bike, MTB, bici storiche e vintage con le gomme larghe. La gara sarà appunto valida come prova di qualificazione al campionato del mondo.

Dopo la gara di qualificazione al campionato UCI Gravel, si terrà domenica 4 settembre la classica cicloturistica de La Monsterrato, in libera escursione personale sugli stessi due percorsi che il giorno prima hanno ospitato la prova agonistica.

Informazioni per l’iscrizione

L’iscrizione alla Monsterrato Race Trek Uci Gravel World Series di sabato 3 settembre ha un costo di 60 euro dal 1 maggio al 1 settembre, e di 70 euro per chi si iscrive il 2 settembre.

L’iscrizione alla 6/a La Monsterrato-Strade Bianche Monferrato, randonnée cicloturistica in libera escursione personale di domenica 4 settembre ha un costo di 35 euro dal 1 giugno al 1 settembre, e di 40 euro per chi si iscrive il 2 settembre.

L’iscrizione a entrambe le prove entro il 31 agosto ha un costo di 70 euro totale in offerta speciale.

Sia l’iscrizione alla Monsterrato Race del 3 settembre che alla 6/a La Monsterrato Strade Bianche Monferrato del 4 settembre sono riservate a tesserati in possesso di un certificato medico-sportivo di idoneità alla pratica del ciclismo agonistico. Chi avesse tale certificato medico sportivo ma non fosse tesserato, dovrà pagare un’assicurazione giornaliera di 10 euro, sottoscrivendo il tutto possibilmente – per ragioni logistiche e di tempo – nella giornata di venerdì pomeriggio presso la Pro Loco di Quattordio

Tutti gli iscritti alla gara, in particolare lungo i tratti asfaltati, si impegnano al rispetto del codice della strada.

Per i non tesserati è previsto alla partenza o meglio, il venerdì 2 , il pagamento per assicurazione di giornata (Euro 10 circa). Non è previsto il pacco gara. All’arrivo,pasta party (un piatto di pasta, acqua o un bicchiere di vino)

L’iscrizione online viene effettuata tramite il portale www.ENDU.net

Per informazioni: https://www.lamonsterrato.it

Per informazioni e materiale stampa

Valentina Dirindin | valentinadirindin@yahoo.it | press@alexala.info | 393 9196933