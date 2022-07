Fondi non autosufficienze. Costanzo: ritardo vergognoso!

MANCATA EROGAZIONE FONDI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, COSTANZO (ITALEXIT): “RITARDO VERGOGNOSO, CONSORZI NON POTRANNO EROGARE ASSEGNI A LUGLIO. PRESENTEREMO INTERROGAZIONE”

“Apprendiamo dal sindaco di Castiglione Torinese Lovera che i fondi nazionali del 2021 per le non auto-sufficienze non sono ancora stati trasferiti da Roma alla Regione Piemonte. Questo comporta conseguenze nefaste per i nostri anziani, che non potranno ricevere gli assegni di cura per carenza di fondi. È quanto emerso ad esempio in una realtà come il CISA di Gassino, che si trova nella spiacevole condizione di non poter erogare le somme per luglio. Trovo questo ritardo vergognoso e irrispettoso nei confronti di soggetti fragili che invece necessiterebbero di tutte le attenzioni. Presenteremo un’interrogazione al Ministero dell’economia e delle disabilità per chiedere conto di questo imperdonabile ritardo.” Così in una nota la deputata Jessica Costanzo (Italexit).