Sanità; Grimaldi (LUV): “Tele Cirio mente sapendo di mentire”

Dietro le buone apparenze solo tagli e riduzione dei servizi. Con lui il personale sanitario è diminuito drasticamente».

“Se i dati presentati oggi saranno confermati, direi che il bluff di Tele Cirio è finito. È riuscito a fermare un’inversione di tendenza che durava dal governo Chiamparino, nonostante il piano di rientro imposto da Roma, quando il personale sanitario aumentò di 728 unità” – attacca Grimaldi, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, a margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina in Consiglio regionale. – “Da nostre analisi risulta che nel 2021, oltre alle 300 persone andate in pensione, più di 300 si sono dimesse volontariamente per passare al privato: qualcuno può confermare questo dato o smentirlo? Quante di queste figure sono state sostituite? Da troppo tempo l’unica fonte sulla situazione sanitaria è la propaganda di Cirio, che si scontra però con la quotidianità delle persone che hanno a che fare con la Sanità pubblica piemontese: invece che dover cercare i dati a colpi di accessi agli atti, sarebbe meglio affidare a IRES Piemonte studi specifici utili per fotografare la situazione attuale e per tracciare gli spostamenti del personale sanitario in fuga dal pubblico”.

“In questo scenario apocalittico il lavoro negli ospedali è aumentato ed è diventato molto più complicato, le liste di attesa sono esplose e la lotta al Covid ha consumato le energie di tutto il personale sanitario, che oggi preferisce uscire dalle strutture pubbliche per lavorare nella sanità privata. Occorre creare le condizioni affinché nessuno voglia più scappare dagli ospedali, rendendo quei luoghi di nuovo centrali nella gestione dei pazienti. Il primo passo sarebbe quello di smettere di negare la realtà, svestire il vestito buono e l’alito profumato del televenditore e rimettere al centro la Sanità pubblica nella nostra Regione, cominciando dalla stabilizzazione degli amministrativi precari e dalla proroga di tutti i tempi determinati non stabilizzati” – conclude Grimaldi.