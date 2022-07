Gravissimo bimbo di 9 anni: in bici contro un furgone

E’ stato portato in elisoccorso in condizioni gravissime all’ospedale Regina Margherita di Torino un bambino di origini senegalesi, di 9 anni. Nel pomeriggio e’ rimasto ferito in un incidente stradale a San Maurizio d’Opaglio, in provincia di Novara. Era in bici nella strada principale del paese quando si è scontrato con un furgone. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.