“Va Lentino e Va Lentino for women”, la notturna di Torino

Giovedì 7 luglio, con partenza alle 20.30, andrà in scena la “Va Lentino e Va Lentino for women” corsa podistica giunta alla sua tredicesima edizione e dedicata da sempre alla memoria di Alberto Trombetta. La gara si svolgerà all’interno del parco del Valentino e offrirà a tuti partecipanti l’opportunità di vivere una serata di sport, divertimento e musica immersi nella natura. A tutti i corridori, tagliato il traguardo, verrà offerto il sorbetto bio al caffé. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città di Torino.

Il ritrovo per i partecipanti sarà dalle 18 in poi nella zona retrostante il Castello del Valentino in Viale Virgilio. Alla “Va Lentino e Va Lentino for women” ci si potrà iscrivere fino a domani al Base Running shop in Corso Cairoli 28/c al costo di 20 euro. La consegna dei pettorali avverrà dalle 18.30 alle 20.15 presso il Va Lentino Race Village.

