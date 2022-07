Stasera gli azzurri del Baseball a Torino contro i Grizzlies

Questa sera (inizio ore 19 in Via Passo Buole) azzurri del Baseball allenati da Mike Piazza giocheranno un match amichevole contro i Grizzlies Torino in preparazione dell’Haarlem Baseball Week che si terrà in Olanda dall’8 al 15 luglio.

Prima della gara la Nazionale sosterrà un allenamento dalle 14.30 alle 16.30 e a seguire ci sarà una sessione di prova delle battute con i ragazzini sulla linea di fondo campo. Dalle 17.45 alle 18.15 gli atleti saranno a disposizione per autografi e foto. Alle 19 comincerà partita e al cambio di campo tra il secondo e terzo inning verrà premiata la formazione under 13 di Softball piemontese. L’ingresso allo sarà libero.

Marco Aceto