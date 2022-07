Padre e figlio morti a distanza di poche ore: saranno sepolti insieme

Carlo, ex dipendente Inps, e Alessio Bologna, impiegato Gtt, avevano rispettivamente 74 e 39 anni, erano padre e figlio e abitavano a Collegno, in corso Francia. Sono deceduti entrambi a poche ore di distanza l’uno dall’altro, prima è morto il padre che era affetto da diverse patologie e dopo il figlio, in coma per un aneurisma cerebrale. Carlo e Alessio saranno seppelliti insieme. Il funerale si terrà giovedì alla parrocchia San Massimo di via XX Settembre 10.