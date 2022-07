All’Anci Piemonte una riunione dedicata allo sport

Questa mattina a Palazzo Lascaris l’Anci Piemonte ha organizzato una riunione dedicata allo sport a cui ha partecipato anche l’assessore Domenica Carretta. Tre i temi principali della discussione: il bando dell’Istituto del Credito Sportivo denominato “Sport missione comune 2022” dedicato ai finanziamenti agevolati per l’impiantistica sportiva e per le piste ciclabile, il secondo riguardante l’istituzione del premio speciale sport all’interno di Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation e il terzo facente riferimento ai pareri del CONI locale sull’impiantistica sportiva.

La novità è il premio speciale sport istituito al fine di identificare le migliori pratiche dei comuni piemontesi in tema di sport e innovazione, in un’eccezione più ampia che comprende l’innovazione tecnologica e sociale. Per gareggiare sarà possibile candidare un solo progetto. Al vincitore verranno dati dei contributi da mille euro in denaro e di un accompagnamento del valore di oltre quindici mila euro in servizi della durata di un anno di EPSI (la piattaforma europea per l’innovazione nello sport).

“Per me oggi è una giornata di studio – ha sottolineato l’assessore Carretta – che si è svolta all’indomani dell’introduzione dello sport nella Costituzione. Ritengo che per fare attività fisica a qualsiasi livello ci vogliano degli impianti adeguati e professionalità. Torino ha sicuramente molti impianti sportivi ma purtroppo i concessionari a volte investono poco sulle loro strutture. In questi anni abbiamo fatto parecchi sforzi puntando sulla rigenerazione dei parchi cittadini affinché i torinesi potessero fare sport anche all’aria aperta. Credo che sia opportuno creare con la Regione e la Città Metropolitana una rete per migliorare l’offerta sportiva e turistica, creando anche degli eventi di attrattiva”.

Marco Aceto