Unità del Centro ma nella chiarezza

“L’unità delle forze centriste è indispensabile per rafforzare la politica, i partiti, le culture politiche

e sconfiggere definitivamente il populismo demagogico, qualunquista e giustizialista. Ma per

centrare questo obiettivo politico occorre organizzarsi nel territorio e nelle realtà locali. A

cominciare dai Comuni della provincia di Torino e della città.

È questa la decisione assunta stamane dalla direzione provinciale di Torino di ‘Noi Di Centro-

Mastella’ dopo un lungo e articolato dibattito sull’assetto politico ed organizzativo del partito.

È stata ribadito la necessità di dar vita ad una ‘Margherita 4.0’ che unisca i partiti e i movimenti

riconducibili all’area di Centro ma rafforzando, al contempo, la propria specificità politica. Certo, è

un’operazione, questa, che non può coinvolgere quei partiti – come quello di Calenda, ad esempio

– che ha una concezione politica basata sull’esclusione pregiudiziale di alcuni soggetti politici e

non sull’inclusione dei vari partiti in campo.

‘Noi Di Centro-Mastella’ si organizzerà, dunque, in ogni area territoriale della Provincia di Torino e

della città di Torino in vista della convention regionale politica e programmatica prevista per

settembre. Un progetto, quello del Centro, che sarà protagonista alle prossime elezioni politiche

generali del 2023 e in vista delle altrettanto importanti elezioni regionali del Piemonte del 2024”.

Giorgio Merlo, Presidente Nazionale ‘Noi Di Centro-Mastella’.

Renato Zambon, Segretario Regionale ‘Noi Di Centro-Mastella’.

Guido Calleri Di sala, Segretario Provinciale ‘Noi Di Centro-Mastella’.