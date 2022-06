6,5 milioni di fondi React EU Pon Metro per riqualificare con metodi innovativi nove aree verdi cittadine

Entro il 2023 Torino avrà nove aree verdi completamente riqualificate (una per circoscrizione) con modalità innovative e con soluzioni green che tengono conto delle linee guida contenute nel Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde e nel Piano di Resilienza Climatica, grazie al quale la Città ha elaborato le proprie strategie per contrastare le vulnerabilità climatiche.

Questa mattina è stata approvata dalla Giunta comunale una delibera, proposta dagli assessori Francesco Tresso e Chiara Foglietta, con la quale si dà il via libera ai progetti di riqualificazione, con una spesa complessiva di 6 milioni e 500 mila euro che sarà interamente coperta da fondi REACT EU PON METRO.

“Grazie a questi interventi si riqualificheranno in maniera profonda nove aree verdi della città, selezionate dopo un’attenta analisi delle esigenze del territorio e cercando di distribuire equamente gli interventi in tutti i quartieri. Una riqualificazione che verrà realizzata con interventi innovativi, all’insegna dell’inclusione, della resilienza ambientale e nell’ottica della transizione ecologica”, hanno dichiarato gli assessori nel corso della presentazione alla stampa.

La scelta delle aree da riqualificare è partita da un’analisi di quelle più datate e utilizzate, prestando attenzione ad una diffusione omogenea su tutto il territorio comunale, incrociando i dati della densità abitativa del quartiere con il potenziale bacino di utenza degli spazi da riqualificare.

In quasi tutti gli interventi saranno riqualificate le aree gioco presenti, che costituiscono per i bambini un luogo dove imparare ed affinare le capacità motorie e relazionali, apprendere le comuni norme sociali ed entrare in contatto – in un contesto urbano – con gli ambienti aperti e con gli elementi naturalistici e meteoclimatici. Con il Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di Torino si è posta tra gli obiettivi che entro il 2030 ogni circoscrizione fosse dotata di un’area gioco di alto livello ed estremamente attrattiva per la fascia di età 0/14 anni; e di riqualificare inoltre le aree verdi esistenti mediante metodi innovativi utili a garantire l’inclusione, l’integrazione sociale, la funzione didattico-scientifica, la biodiversità e la mitigazione degli impatti degli eventi estremi che sempre di più stanno interessando il nostro territorio a causa dei mutamenti climatici.

Gli elementi di innovatività delle riqualificazioni, in ottica di resilienza ambientale, riguarderanno ad esempio la rimozione e sostituzione delle pavimentazioni esistenti con pavimentazioni permeabili, capaci di infiltrare le acque meteoriche e ridurre il carico della rete di smaltimento. Saranno inoltre introdotte attrezzature gioco sensoriali, attrezzature per la pratica sportiva e per il gioco libero creativo, sia per i più giovani che per gli adulti. Per aumentare l’ombreggiamento nelle aree saranno inoltre implementate le essenze arboree e verranno introdotti elementi di copertura e introdotti giochi d’acqua.

L’elenco delle aree verdi con i principali interventi che saranno realizzati:

Circoscrizione 1

GIARDINI REALI INFERIORI

Interventi previsti:

Area gioco bimbi; area giochi ragazzi; installazioni didattico scientifiche; nuova siepe in Ligustrum; area scivoli; ripristino sedimi in stabilizzato delle aree libere; installazioni didattico scientifiche; manutenzione cancello d’ingresso.

Circoscrizione 2

GIARDINO NUOVA DELHI

Interventi previsti:

Attrezzare l’area prativa a nord con tavoli, panche e esemplari arborei per favorire l’ombreggiamento; riqualificazione attrezzature sportive; percorso tematico (giardino della scienza) sotto il filare alberato; installazione didattico-scientifiche; adeguamento impianto illuminazione; dismissione area gioco esistente con inserimento esemplari arborei (boschetto) creando un’area di rifugio climatico con arredi; depavimentazione area lastricata in pietra e sistemazione con movimentazione del terreno con declivi erbosi; realizzazione nuova area giochi con attrezzature innovative.

Circoscrizione 3

GIARDINO SAN PAOLO

Interventi previsti:

Area gioco bimbi; realizzazione nuovo campo da pallavolo; riqualificazione campi da pallacanestro; area gioco in altezza; declivio e bosco; area attrezzature fitness; riconversione ex area giochi in spazio aggregativo per giovani con tavoli e panche; campi da calcio bimbi.

Circoscrizione 4

PARCO DELLA PELLERINA

Interventi previsti:

Messa a dimora di nuovi alberi; area punti sosta; ristrutturazione passerella di accesso; zona solarium; abbattimento dell’effetto isola di calore; riutilizzo edificio per locali tecnici; realizzazione impianto di IP; area punti sosta; nuovi esemplari arborei e/o elementi ombreggianti; fascia bagnata in cemento antiscivolo con giochi d’acqua; ristrutturazione passerella di accesso; fascia asciutta in cemento drenante.

Circoscrizione 5

GIARDINO DON GNOCCHI

Interventi previsti:

Riqualificazione piastra polivalente con campo pallacanestro e pallavolo; inserimento di gioco d’acqua nella fontana dismessa; riduzione delle superfici pavimentate dei percorsi pedonali asfaltati; realizzazione pergolati quali elementi di connessione funzionale ed architettonica tra le 2 parti del giardino; trasformazione area giochi in area parkour; spazio di aggregazione giovanile ombreggiato con tavoli e panche; ampliamento area giochi con attrezzature ludiche innovative che riprendano il tema dell’acqua; ampliamento del patrimonio arboreo.

Circoscrizione 6

GIARDINO PEPPINO IMPASTATO

Interventi previsti:

Abbattimento barriere architettoniche; riconversione fontana in area giochi d’acqua; ampliamento ed accorpamento aree gioco esistenti; ping pong; pista di pattinaggio; nuovo campo mini-calcio per bimbi; pallacanestro.

Circoscrizione 7

GIARDINO MADRE TERESA DI CALCUTTA

Interventi previsti:

Riconversione del rotelliere in piastra polivalente (pattinaggio/pallacanestro); sostituzione pergolato con alberature e/o elementi ombreggianti; ampliamento area giochi per raggiungimento standard previsto dal Piano dell’Infrastruttura Verde con attrezzature inclusive e innovative; potatura siepi; sostituzione pergolato con elementi ombreggianti e arredi; inserimento giochi d’acqua; ampliamento strutture per il fitness; eliminazione aiuole centrali (roseti) e piantamento di 3 alberi.

Circoscrizione 8

PARCO DI VITTORIO

Interventi previsti:

Recupero area giochi; valorizzazione rotelliere con decorazione giochi a pavimento; interventi di manutenzione installazioni “Anno del fanciullo”; area da depavimentare; spazio aggregativo giovanile con tavoli, panche e ping pong; Inserimento attrezzature per il parkour; riconversione del rotelliere con inserimento di attrezzature fitness; installazione attrezzature senior per attività fisica terza età; riprogettazione invaso con inserimento di giochi d’acqua.

Circoscrizione 4

PARCO DORA – AREA VALDOCCO

Completamento della messa in sicurezza definitiva del sito; aumento della connotazione sportiva del lotto, in correlazione con gli altri ambiti adiacenti; realizzazione a Torino del primo impianto omologato dalla Federazione FISR per competizioni agonistiche, che generi aggregazione e presidio sul territorio.

I lavori saranno appaltati nell’estate per concludersi entro il 2023. Sono previsti due lotti: nel lotto 1 (2.665.000 euro) sono compresi i lavori per il Giardini Reali Inferiori, il Parco della Pellerina, il Giardino Don Gnocchi, il Giardino Peppino Impastato e Parco Dora area Valdocco; nel lotto 2 (2.250.000 euro) sono compresi il Giardino Nuova Delhi, il Giardino San Paolo, il Giardino Madre Teresa di Calcutta e il Parco di Vittorio.

Il programma REACT-EU, previsto nell’ambito del pacchetto per la ripresa dal Covid Next Generation EU, rappresenta una anticipazione di fondi aggiuntivi per la Politica di Coesione 2014-2020 di cui al Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), in attesa della piena operatività della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-27 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).