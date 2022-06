Il Torino ha ufficialmente acquistato, definitivamente, Pietro Pellegri dal Monaco

Dopo i riscatti di Berisha e Ricci ecco il terzo dei 10 acquisti richiesti dal tecnico granata Juric:

Pietro Pellegri è diventato un giocatore del Torino. L’attaccante classe 2001 farà parte della rosa granata e si alternerà,al centro dell’attacco, all’altro centravanti del Toro Sanabria.Il giovane attaccante neo torinista è arrivato al Torino a gennaio scorso, dopo una breve parentesi in prestito al Milan. Sotto la guida di Ivan Juric, lo stesso tecnico che lo ha fatto esordire in serie,nel Genoa,a soli 15 anni ha avuto spazio soprattutto nelle ultime gare stagionali. Un solo gol, nella sfida esterna con la Lazio ma tante buone prove nelle altre gare in cui è sceso in campo.Al Monaco vanno 5 milioni di euro,al giovane centravanti un contratto triennale con opzione per un quarto anno.

Enzo Grassano