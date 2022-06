28 giugno 1958: il Brasile si laurea campione del Mondo per la prima volta!

Accadde oggi

Nella rubrica Amarcord la giornata odierna di 64 anni fa celebra la.prima affermazione mondiale della nazionale verdeoro che continua a far sognare a qualsiasi età e poi la nascita del mito calcistico Pelé.

Nella finale Brasile-Svezia 5-2 il giovane

18enne brasiliano mostra una qualità tecnica ed una tipologia di gioco rispetto agli altri 21 calciatori che lo mettono al di sopra di un piedistallo,sembra sceso da un pianeta alieno!Inizia ufficialmente l’era di O’Rey uno dei più grandi calciatori mai visti sulla faccia della terra, se non il migliore insieme a Diego Armando Maradona. In quella mitica finale il “ragazzino” Pelé mette a segno una doppietta che incanta il mondo intero e fu così che ebbe inizio una pagina indelebile nel grande libro della storia del calcio.

Enzo Grassano