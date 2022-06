Curiosità dal mondo del calcio

Le origini del calcio sono molto più antiche di quanto crediamo: la versione definitiva e ufficiale che tutti noi oggi conosciamo,amiamo e vogliamo che rimanga tale è questa:la nascita del gioco del pallone risale all’Ottocento, in Inghilterra.Non è proprio così!Nella storia del mondo, la prima disciplina più simile al calcio odierno è stato lo Tsu’ Chu, un vero e proprio allenamento di tipologia paramilitare svolto in Cina a partire da 2200 anni fa!! Lo scopo era quello di calciare una palla riempita di piume,piccole pietre e capelli tra due canne di bambù.Una tipologia di calcio di rigore senza portiere.

Tutto questo serviva a migliorare la mira e l’equilibrio del singolo paramilitare impegnato nell’esercizio da svolgere.

Un’altra curiosità davvero importante è quando venne,per la prima volta,costruita la prima scarpa da calcio.

Protagonista e primo a commissionare la fattibilità fu Enrico VIII d’Inghilterra,nel

1526 che chiese al “Cordaio” di Corte, Cornelius Johnson, la fabbricazione di una scarpa per giocare a palla.

Enzo Grassano