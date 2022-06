Il caldo africano concede una (breve) tregua Ma la prossima settimana sarà bollente

Il Piemonte in queste ore è al confine tra un promontorio di matrice africana sul Mediterraneo occidentale e una saccatura atlantica posizionata tra la Penisola Iberica e la Francia.

La situazione rimarrà stabile eccetto deboli rovesci isolati sui rilievi alpini. Da oggi, domenica, l’avvicinamento della zona di bassa pressione verso le Alpi occidentali determinerà un cedimento del bordo occidentale del campo di alta pressione e leggera instabilità sulla fascia montana e pedemontana alpina e sulle pianure. Ciò riguarderà soprattutto la giornata di lunedì. Martedì un passaggio di aria fredda in quota, dovuto al transito della depressione sul Nord Ovest italiano, secondo le previsioni di Arpa, causerà fenomeni più intensi e diffusi, in esaurimento in serata. Cessano per il momento le ondate di calore a Torino e in Piemonte, ma la prossima settimana, da martedì le temperature saranno di nuovo in rialzo.

(foto Vincenzo Solano)