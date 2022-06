Occupazione dell’ex Astanteria Martini, Fdi: che dice il Pd?

“L’occupazione dell’ex Astanteria Martini di Via Cigna è un’atto inaccettabile che va fermato immediatamente e senza attendere un minuto di più. Le forze dell’ordine intervengano” a chiederlo sono la Capogruppo di Fdi in circoscrizione 7 Patrizia Alessi e l’assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che proseguono: “Quella struttura è stata individuata dalla Regione Piemonte per diventare uno dei futuri Ospedali di Comunità, un luogo, quindi, che apparterrà a tutti i torinesi e si occuperà dei loro bisogni di assistenza socio sanitaria. I soliti noti dei centri sociali invece hanno pensato bene di forzare le porte ed occuparlo come sfregio. Ci auguriamo che anche la Città di Torino possa prendere posizione immediata e chiedere insieme a noi un intervento che impedisca agli occupanti di danneggiare l’interno della struttura. Guarda caso gli stessi antagonisti che hanno protestato per mesi al fianco della sinistra istituzionale per individuare l’ex Maria Adelaide come ospedale di comunità ora occupano illegalmente e vandalizzano la struttura scelta dalla Regione. Il Pd torinese ha niente da dire in proposito?”