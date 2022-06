Ikea inaugura il nuovo ristorante

Lunedì 27 giugno l’inaugurazione con colazione offerta ai visitatori e la presentazione di una settimana di eventi gratuiti dedicati alla tradizione della cucina svedese

A 13 anni dall’apertura del negozio di Collegno, IKEA ripensa gli spazi dedicati a ristorante e bar, rinnovandoli, per offrire una migliore esperienza ai visitatori e creare un ambiente ancora più accogliente dove tutti possano sentirsi come a casa.

Un nuovo design ispirato allo stile scandinavo accoglierà i clienti nei 1300 mq dedicati alla ristorazione, con 500 posti a sedere, pensati per le esigenze dei diversi clienti: un’area gioco e posti dedicati alle famiglie, uno spazio attrezzato per smartworking con wifi, prese elettriche-usb e portaborraccia.

Sia nell’area ristorante che in quella del bar, nuove attrezzature e vetrine espositive permettono di offrire più prodotti garantendo come sempre la massima qualità.

Il ristorante di Collegno sta sperimentando inoltre, un’innovativa esperienza di pagamento, grazie a 8 casse automatiche che, attraverso dei sensori, riconoscono in pochi secondi i piatti e generano rapidamente lo scontrino, senza bisogno di selezionare manualmente i prodotti uno ad uno e che permetteranno ai clienti di risparmiare tempo e accomodarsi per gustare i piatti del menù.

“Chi ogni giorno entra in IKEA si aspetta un ambiente accogliente in cui trovare ispirazione per la propria casa, dove trascorrere anche momenti di convivialità gustando buon cibo” dichiara Giorgia Perna Food Manager di IKEA Collegno “Siamo felici di inaugurare oggi un ristorante ed un bar rinnovati pronti ad ospitare i nostri visitatori che potranno scegliere oltre ai piatti della tradizione svedese, con le ormai iconiche polpette, anche piatti italiani,vegetariani e soprattutto le novità plant-based, nate dal crescente interesse verso alternative più sane e sostenibili”

In occasione dell’inaugurazione, nel corso della settimana, all’interno dell’area ristorante, saranno organizzati appuntamenti gratuiti per il pubblico con degutazione che vedranno protagonisti i prodotti della cucina svedese:

lunedì 27 giugno ore 17.00 – Chef competition

Due Chef IKEA si sfideranno nella preparazione di piatti, la ricetta votata dai partecipanti potrebbe diventare un nuovo piatto ad edizione limitata

martedì 28 giugno ore 17.00 – Merenda svedese

un momento di gioco pensato per genitori e figli, alla scoperta delle curiosità sulla tradizione svedese

mercoledì 29 giugno ore 17.00 – Degustazione dei caffè svedesi

la tradizione svedese del caffè, la degustazione delle varie tipologie e abbinamenti culinari.

Giovedì 30 giugno ore 17.00 – Un salmone, mille gusti

I diversi modi di cucinare il salmone, metodi di cottura e abbinamenti per ogni occasione.