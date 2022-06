Iveco bus: Ruffino “Contenti per scelta lungimirante azienda di produrre in Italia”

“La notizia che Iveco Bus tornera’ a produrre autobus in Italia e’ assolutamente positiva per il territorio in quanto uno dei siti interessati sara’ a Torino. E’ una mossa intelligente richiedere l’accesso ai Contratti di Sviluppo del ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle opportunita’ fornite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In vista della messa la bando dei motori termici entro il 2035 l’azienda ha interpretato subito il futuro di un settore strategico per l’Italia e soprattutto per il Piemonte, proponendosi di sostenere la transizione energetica nel segmento del trasporto collettivo di persone in Italia sviluppando tecnologie avanzate di propulsione per autobus a zero emissioni. Non possiamo che essere contenti per questa scelta lungimirante che fa bene al Paese”. Dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino.