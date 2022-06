Il prof. Angelo D’Orsi a Torino

PER UNA COSTITUENTE DELLA SINISTRA



MERCOLEDÌ 22 GIUGNO ALLE 18 – Circolo Arci La Poderosa – Via Salerno 15a



Il prof. Angelo D’Orsi si confronterà con varie voci del mondo politico, culturale, associativo sulla sua proposta di COSTITUENTE DELLA SINISTRA.



Il tour per la “Rinascita della Sinistra” finalmente fa tappa a Torino, dove tutto ebbe inizio con la campagna elettorale del 2021 per le elezioni comunali.



“Per poco non si riuscì ad entrare in Consiglio Comunale – dichiara il prof. D’Orsi – ma proprio dall’esperienza di quella pur onorevole sconfitta concepii il progetto di una rinascita della Sinistra. Da allora, quanta strada nei miei sandali!”.



E il percorso prosegue, anche davanti a difficoltà, dubbi, disillusioni. Proprio in queste ore dalla vicina Francia ci vengono, con il successo di Melenchon, segnali che dobbiamo cogliere.



A Torino, il 22 giugno, faremo il punto.