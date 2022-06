22 giugno 1986: Maradona segna il gol del secolo!

Accadde Oggi

Sono passati 36 anni dai mondiali del Messico 1986 quando Diego Armando Maradona siglò la rete,contro l’Inghilterra,che è passata alla storia come il gol del secolo. Siamo ai quarti di di finale del campionato mondiale in Messico, il 22 giugno 1986 il Pibe de Oro decide di fare vedere a tutti come con soli 11 semplici tocchi è possibile segnare un gol meraviglioso. Palla ricevuta a centrocampo, scatto con il pallone con il suo magico sinistro Maradona saltò praticamente tutti,come birilli, portiere compreso prima di scaricare in porta il pallone. Una rete velocissima, in esecuzione, quella di Maradona al 54 minuto: un gol pazzesco!

Tabellino

ARGENTINA – INGHILTERRA 2-1

Città del Messico – Estadio Azteca – 22 giugno 1986 – ore 12.00

Argentina: Pumpido, Cuciuffo, Brown, Ruggeri, Olarticoechea, Batista, Giusti, Burruchaga (76’ Tapia), Enrique, Valdano, Maradona. CT: Carlos Bilardo

Inghilterra: Shilton, Stevens, Butcher, Fenwick, Sansom, Hoddle, Steven (76’ Barnes), Reid (66’ Waddle), Hodge, Lineker, Beardsley. CT: Bobby Robson

Arbitro: Ali Bin Nasser (Tunisia)

Ammoniti: Batista (Arg), Fenwick (Ing), Butcher (Ing)

Marcatori: 52’/57’ Maradona (Arg), 81’ Lineker (Ing)

Enzo Grassano