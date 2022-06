Un successo la prima edizione della Giornata dei Giardini delle Essenze

Il 19 giugno scorso otto giardini di sei differenti comuni della provincia di Cuneo, hanno

accolto centinaia di visitatori grazie a laboratori, animazioni e visite guidate

Il caldo di questi giorni non ha scoraggiato i tanti curiosi e visitatori che lo scorso 19 giugno

hanno partecipato alla prima edizione della Giornata dei Giardini delle Essenze, promossa

dall’Associazione Le Terre dei Savoia in collaborazione con i Comuni di Bene Vagienna,

Cavallermaggiore, Cherasco, Lagnasco, Racconigi e Savigliano. Un importante momento di

valorizzazione territoriale che ha consentito l’apertura simultanea di ben otto giardini, tra i

quali l’Orto Tintorio di Cavallermaggiore, inaugurato proprio sabato 18 giugno alla presenza

di autorità locali e regionali.

«Abbiamo creduto fin da subito nella filosofia dell’Essenza del Territorio e abbiamo deciso

non a caso di riqualificare un’area posta a fianco delle scuole, della futura Biblioteca civica e

del Priorato di San Pietro che già ospitava il Giardino dei Semplici» il commento del sindaco

di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro. «Siamo contenti per le presenze registratesi nel

weekend grazie a “Iter in Hortis” promosso dal Progetto Cantoregi e ai laboratori di tintura

curati da Giulia Perin. Un sincero ringraziamento anche a Erbochiesa, alla Cooperativa

Laboratorio, alla Cascina Sant’Anna e alla Famiglia Genta Ternavasio per la collaborazione

offerta durante l’intera giornata. Una bella opportunità per riscoprire angoli reconditi del

nostro comune e per immergersi nel fascino introverso della bellezza. La speranza, ora, è che

la Rete dei Giardini delle Essenze possa allargarsi a poco a poco e che quest’evento a loro

dedicato cresca anno dopo anno».

Tanti i fruitori registratisi anche negli altri giardini, dall’Orto Romano di Bene Vagienna (con

visita agli scavi di Augusta Bagiennorum e attività di riconoscimento delle piante) all’Antico

Orto dei Padri Somaschi e al Giardino dei Semplici di Cherasco (con corsi di cucina, yoga,

custodia di piante aromatiche e animazione per bambini), dal Giardino delle Essenze di

Lagnasco (dove si sono svolti laboratori per creare dipinti con la polvere di erbe), al MuseoGiardino della Civiltà della seta “Mario Monasterolo” di Racconigi (con laboratori per la

trattura della seta) fino al Giardino dei Sensi del MÚSES di Savigliano, che ha invece

accompagnato i più piccoli nella creazione di un erbario, aprendo parimenti le porte

all’ESSICA LAB.

«Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di

questa prima edizione» hanno dichiarato il presidente dell’Associazione Le Terre dei Savoia,

Valerio Oderda, e la direttrice, Elena Cerutti. «Siamo estremamente soddisfatti per il

riscontro avuto in termini di pubblico perché abbiamo constatato interesse, partecipazione e

coinvolgimento, sintomo che quest’intreccio tra natura, cultura e tradizione affascina e

appassiona. Siamo altrettanto compiaciuti, però, per la sinergia collaborativa venutasi a

creare con le singole Amministrazioni e con le diverse realtà associative e professionali che

hanno animato ciascun giardino. Essere riusciti a creare una rete così tangibile e vivace ci

gratifica e ci inorgoglisce. Grazie, infine, a Compagnia San Paolo di Torino che dal 2012 crede

nell’Essenza del Territorio e grazie alle altre Fondazioni Bancarie locali e alle istituzioni che ci

hanno supportato nella realizzazione e nella promozione di questa giornata, che speriamo

possa crescere ulteriormente nei prossimi anni in termini di Comuni coinvolti e attività

proposte».