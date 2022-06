Circoscrizione 8, dal 1 luglio tariffe agevolate nei parcheggi in struttura per residenti e dimoranti

La Giunta comunale ha approvato nella mattinata di oggi, su proposta dell’Assessora alla Transizione ecologica e digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti Chiara Foglietta, una delibera con cui si darà corso ad una sperimentazione che, dal 1 luglio 2022, agevolerà la sosta per i residenti e i dimoranti della Circoscrizione 8.

Nello specifico questi avranno la possibilità di parcheggiare in uno dei parcheggi in struttura, da scegliere al momento della stipula del contratto con GTT, tra Nizza, D’Azeglio, Bacigalupo, Molinette e Ventimiglia, con una tariffazione agevolata in formula di abbonamento senza posto fisso.

Gli abbonamenti avranno validità nella fascia oraria dalle 16,00 alle 07,30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e nei giorni festivi sarà di 24 ore; al di fuori dell’orario coperto dall’abbonamento, l’accesso e l’uscita saranno consentiti previo pagamento della maggior sosta fruita (con tariffazione oraria ordinaria).

“Questa mattina abbiamo approvato in Giunta la delibera per questa sperimentazione per rispondere alle richieste degli abitanti della Circoscrizione 8 che sollecitavano una soluzione per la carenza di parcheggi vicino a casa” ha commentato l’Assessora Chiara Foglietta, aggiungendo anche che “la richiesta è arrivata qualche tempo fa proprio dalla stessa Circoscrizione, dal Presidente Massimiliano Miano e dal Coordinatore Alberto Loi e, fatte le dovute verifiche con GTT, abbiamo deciso di iniziare una fase sperimentale di 6 mesi, sfruttando strutture già esistenti e sotto utilizzate nelle sere dei giorni feriali e nei giorni festivi”.

Per gli abbonamenti saranno disponibili sia la formula mensile che quella trimestrale, al costo rispettivamente di 40 e 100 euro per i residenti, 55 e 140 euro per i dimoranti.

L’applicazione della tariffazione sperimentale decorrerà dal 1 luglio, durerà fino al 31 dicembre 2022 e sarà soggetta a verifica circa l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti.