Corse in notturna e Gran Premio Nazionale. All’Ippodromo c’è Vecchioni

Corse in notturna e Gran Premio Nazionale: il sera all’Ippodromo di Vinovo è veramente diverso perché in realtà c’è molto di più. In pista nove corse dalle 19.30 e il clou rappresentato dal doppio appuntamento (che vale anche 220mila euro di montepremi complessivo) dedicati ai 3 anni che puntano al Derby e alle Oaks romane in programma a ottobre. Ma c’è anche molto fuori, perché Hippogroup Torinese ha allestito il solito cartellone di eventi collaterali.

In programma la premiazione delle Associazioni Sportive e Culturali e Vinovesi a cura dell’amministrazione comunale, il Giro con la carrozza adattata per il pubblico da ‘Servizi in Carrozza’ di Adamo Martin, lo shooting fotografico con otto splendide modelle organizzato da Elia Tarantino. Ma anche i i gonfiabili per i bambini nell’area giochi, lo street food con birra alla spina, la panineria, la pizzeria e l’Hippo-Ristora sempre aperti. Ad accogliere il pubblico, a cura di Debora Acello e Federica Fiorentini, una Fiera Artigianale con una ventina di stand di lavori manuali tutti da vedere.

Saranno 12 i pretendenti nel Nazionale e nel Nazionale Filly (2100 metri per i maschi, 1600 per le femmine). In quello per i maschi un nome su tutti: è quello di Dimitri Ferm, pupillo di Mauro Baroncini, con Andrea Farolfi. Al suo esterno, Danger Bi, soggetto di grande qualità di Mauro Biasuzzi. Ma da tenere d’occhio anche un altro allievo di Baroncini, Denver Giò, che potrebbe sfruttare l’occasione per compensare una distanza finora poco gradita.

Nelle femmine il sorteggio ha mescolato bene le carte, con la rientrante Diletta Axe e la guida sempre fedele di Andrea Guzzinati, che è certamente la più attesa. L’avversaria principale dovrebbe essere Delicious Gar, allieva del team di Alessandro ed Enrico Gocciadoro, anche lei imbattuta in Italia. Pericolosissima per entrambe la vincitrice del ‘Cacciari Filly’, Due Italia, che Baroncini e Farolfi presenteranno pronta per bissare il recente successo e che insieme a Doyourbest, allieva di Bjorn Goop e Marco Smorgon, sarà pronta a sfruttare tutte le evenienze.

Nella serata vinovese anche un ospite speciale. Il Nazionale Filly è anche Memorial Eva e Aldo Vecchioni, i genitori del cantautore Roberto Vecchioni. Ecco perché ci sarà anche lui a premiare, in una notte magica.