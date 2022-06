Accoltellamento oggi, dopo un litigio, per motivi non ancora noti, tra due gruppi di stranieri in pieno centro ad Asti. Alcune persone sono rimaste ferite con arma da taglio. I soccorritori del 118 hanno trasportato i feriti all’ospedale, gli aggressori si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri, momenti di paura tra i passanti.

NOTIZIE DAL PIEMONTE