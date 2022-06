Che Italia! Nations League Italia-Ungheria 2-1

Barella(I)

Pellegrini (I)

Aut.Mancini (U)

La “nuova” Italia di Mancini batte l’Ungheria a Cesena.

Gli azzurri rinnovati per 9/11esimi da Mancini hanno interpretato la gara con un impatto concentrato e positivo.Gli Azzurri sono entrati in campo concentrati: i gol del successo portano la firma di Barella e Pellegrini al termine di una bella prestazione.Prestazione convincente dell’Italia che si sono portati al primo posto della classifica del girone di Nations League. Nella prossima partita gli azzurri sfideranno l’Inghilterra.

Al momento l’Italia di Mancini è prima in classifica

Italia 4

Ungheria 3

Germania 2

Inghilterra 1

sabato 11 giugno la Nazionale affronterà l’Inghilterra, che vuole prendersi la rivincita della finale degli Europei,persa esattamente 1 anno fa,anche se, oggettivamente,questo incontro ha un peso molto minore. Ma tutti vorranno vincere. Il match si disputerà a Wolverhampton, senza tifosi e quindi a porte chiuse,proprio perché prima della finale dell’anno scorso tanti tifosi inglesi presero d’assalto lo stadio di Wembley provando ad entrare senza aver pagato il biglietto.La gara inizierà alle ore 20:45 italiane.

Enzo Grassano