Muore schiantandosi in moto contro un palo della luce

Aveva 49 anni l’uomo morto nella notte, finito in moto contro un palo della luce all’altezza della nuova rotonda di corso 23 marzo alla Bicocca di Novara. Ancora in vita è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Maggiore dove è stato ricoverato in Rianimazione. Purtroppo, in seguito alle gravi ferite è deceduto poco dopo.

