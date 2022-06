“La Piazza” in assemblea

Il prossimo 11 giugno alle 9.30, presso la sala dei Centomila (Corso Orbassano 192), si terrà l’Assemblea annuale della nostra Associazione. Questo il programma: 9.30 Accoglienza

9.45 Relazione introduttiva del Presidente

10.00 Approvazione del rendicontoconsuntivo e preventivo

10.15 Resoconto del consigliere eletto sulle attività svolte in Consiglio

10.30 Dibattito e confrontosulla linea politica e sulle prossime azioni

11.30 Rinfresco e saluti Come sempre, l’Assemblea sarà aperta a tutti coloro che desiderano conoscere il nostro progetto, sostenere ed associarsi alla Lista Civica La Piazza.

Se vuoi condividere la tua passione, le tue competenze e il tuo desiderio per una politica fatta sul territorio e al servizio del bene comune, aiutaci e sostieni il progetto della Lista Civica La Piazza aderendo anche tu all’Associazione!

Perché un altro modo di fare politica è possibile

#InPiazzaConNoi

Per maggiori informazioni: www.listalapiazza.it, info@listalapiazza.it Luca Galeasso