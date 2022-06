A cura di lineaitaliapiemonte.it

Forse non saranno in molti ad accorgersene ma nella Tari finirà, inaspettatamente, la cosiddetta tassa dei “rifiuti in mare”, ovvero il contributo che servirà a sostenere la legge che premia i pescatori che raccolgono e smaltiscono i rifiuti che finiscono nelle loro reti. Considerato che finora i rifiuti venivano ributtati in mare per non incorrere nel reato di traffico illecito di immondizia, la legge è meritoria. Un po’ meno lo è che non si sia pensato a sostenerla economicamente. Ma per quello, come sempre, ci sono le tasche dei cittadini…

Continua a leggere:

https://www.lineaitaliapiemonte.it/2022/05/29/leggi-notizia/argomenti/economia-allo-specchio/articolo/tassa-sui-rifiuti-in-mare-ci-pensa-la-tari-rafforzata-di-carlo-manacorda.html