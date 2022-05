Merlo e Zambon: bene Damilano se rafforza il Centro

“La presa di distanza di Paolo Damilano e del suo movimento ‘Torino Bellissima’ dalla destra

sovranista e populista ha un grande significato politico se è finalizzato a rafforzare una posizione

di Centro e un progetto di Centro. A livello piemontese come a livello nazionale. Del resto, di

fronte a due schieramenti – la destra e la sinistra – che si manifestano sempre più inadeguati e

precari, nonchè fragili, è necessario far emergere in modo visibile il ruolo e la funzione politica di

un Centro che sia in grado di superare coalizioni che ormai si sono ridotti a due pallottolieri di

partiti e di movimenti, incapaci di declinare una vera strategia politica e di governo.

‘Noi Di Centro’ è impegnato a livello nazionale e a livello locale a consolidare una presenza

politica di Centro, con tutti i partiti, i movimenti, e le forze civiche che non si riconoscono più nei

due cartelli elettorali. E il movimento di Damilano, sotto questo profilo, può avere un ruolo politico

importante e di qualità se, oltre a denunciare giustamente la deriva populista e sovranista della

Lega salviniana, riesce anche a consolidare un Centro sempre più necessario ed indispensabile

per il futuro della politica locale e nazionale. Solo i fatti e le scelte politiche concrete lo diranno”.

Giorgio Merlo, Presidente nazionale “Noi Di Centro-Mastella”.

Renato Zambon, Segretario regionale “Noi Di Centro-Mastella”