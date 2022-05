“Italiadomani”, a Torino il tour nazionale su contenuti e opportunità del PNRR”

Si è tenuto questa mattina la tappa torinese di “Italiadomani”, il tour nazionale organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per illustrare i contenuti e le opportunità del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il nostro territorio.

L’incontro è stata l’occasione per approfondire i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse, oltre ad offrire nella seconda parte un’opportunità di dialogo con cittadini, associazioni di categoria e imprese.

Hanno partecipato all’evento il Ministro dell’Università e della Ricerca, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Sindaco di Torino e della Città Metropolitana di Torino, il Presidente della Regione Piemonte e la coordinatrice della Segreteria tecnica del PNRR della Presidenza del Consiglio.