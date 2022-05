Poliziotto spara alla madre e si uccide. La donna è in rianimazione

A Nole, un poliziotto di 44 anni, che abitava insieme alla madre di 72 anni, le ha sparato in fronte e si è suicidato. Una vicina parecchie ore prima aveva sentito dei colpi ma non si era preoccupata. Il papà dell’agente, 87 anni, è invece da qualche giorno in ospedale per alcune costole rotte. Oggi un’amica della madre ha dato l’allarme. Ora l’anziana ferita è in rianimazione alle Molinette.