‘Ho rispetto per l’acqua’, il 26 e 27 maggio a Torino la seconda tappa della campagna MiTe

Arriva a Torino il tour H2ORoad, la campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico promossa dal Ministero della Transizione Ecologica (https://www.horispettoperlacqua.it/h2oroad/ ): sia domani che venerdì, in Piazza San Giovanni, sarà presente dalle 10 alle 19 un infopoint presso il quale i cittadini potranno recarsi per approfondire il tema del risparmio dell’acqua, ricevere materiale informativo e gadget.

Dopo Torino H2ORoad proseguirà il suo viaggio lungo lo stivale toccando città come Venezia, Bologna, Firenze, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Ognuna delle tappe si pone come obiettivo il fornire informazioni, strumenti e proporre azioni concrete, per una partecipazione attiva alla costruzione di un modello di sviluppo sostenibile nazionale. Infatti oltre alla presenza dell’Infopoint H2ORoad è in programma un workshop tecnico riservato agli stakeholder istituzionali, ai gestori del servizio idrico locale e alle associazioni dei consumatori, con l’obiettivo di fare rete e confrontarsi sulle azioni di sensibilizzazione da intraprendere per favorire un uso più consapevole della risorsa idrica.