Flor, la rassegna di primavera ai Giardini Reali dal 27 al 29 maggio

Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al Commercio, ha riconosciuto ai Giardini Reali e al giardino della Cavallerizza Reale la qualifica di sedi espositive temporanee per lo svolgimento di fiere e, contestualmente, ha approvato la realizzazione della manifestazione ‘Flor Primavera 2022’ che si svolgerà nei giorni di venerdì 27 (ore 9.00 -20.00 mostra mercato), sabato 28 (ore 9.00 – 20.00 mostra mercato e 20.30 – 00.00 aperitivo serale) e domenica 29 maggio (ore 9.00 – 19.00 mostra mercato).

La kermesse, che costituisce un appuntamento ormai consolidato nei calendari delle mostre mercato italiane, quest’anno tornerà nel centro di Torino in una veste nuova. Per l’occasione, infatti, si sposterà in quella che fu la sede storica delle esposizioni vivaistiche a metà del Novecento: i Giardini Reali e, la nuova location, diventerà scenario di mostre tematiche, installazioni floreali, incontri culturali e laboratori.

Durante l’evento, all’interno dei Giardini Reali sarà ricostruita la collezione botanica delle serre di Palazzo Reale che venne sviluppata nell’Ottocento durante il regno di Carlo Alberto e di quello di Vittorio Emanuele II. La raccolta, che riproporrà le stesse specie della collezione reale, rappresenta un esempio di collezionismo botanico tipicamente ottocentesco. Verrà inoltre realizzata un’area didattica con ecolaboratori open air nei giardini della Cavallerizza Reale dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni di età.

Saranno 170 gli espositori provenienti da tutta Italia che esporranno le loro piante – da quelle ornamentali agli alberi da frutto – con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura del verde e del rispetto dell’ambiente; divulgare la conoscenza delle diverse colture e delle differenti tipologie di piante e fiori; trasmettere la passione ai cittadini e far sì che la bellezza delle piante esposte in Flor possa poi ‘spostarsi’ sui balconi dei torinesi, all’interno dei loro giardini, permettendo in questo modo maggiore sviluppo del verde sul nostro territorio.

Gli spazi espositivi saranno gestiti dall’associazione Flor Aps già attiva sul territorio nella realizzazione di eventi che incentivano il commercio al dettaglio in abbinamento a momenti di aggregazione e promozione dell’attività culturale e sociale.