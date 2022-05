Bonus teleriscaldamento, termine prorogato al 30 giugno. Una piattaforma della Città per raccogliere le domande

Prorogato al 30 giugno 2022 il termine per presentare domanda per ottenere il bonus teleriscaldamento Iren 2022, uno sconto sulla bolletta riconosciuto da IREN per la stagione termica 2021-22 a parziale compensazione della maggior spesa sostenuta dalle famiglie economicamente svantaggiate.

La Città di Torino, in base a una convenzione con IREN, mette a disposizione una piattaforma telematica per raccogliere le domande dei cittadini con ISEE non superiore ai 12mila euro, estendibile a 20mila euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico e un contratto di teleriscaldamento per la propria abitazione (singolo o condominiale) attivo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 maggio 2022.

Il prolungamento dei termini è stato concordato con i Comuni interessati, per venire incontro ai coloro che hanno necessità di un tempo maggiore per dotarsi di SPID o dell’ISEE.