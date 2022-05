23 maggio 2007 Milan campione d’Europa!

Accadde oggi

Mentre il Milan e tutto il popolo rossonero festeggiano il 19esimo scudetto vinto ieri,proprio oggi,15 anni fa,il Milan vince la sua settima ed,al momento,ultima Coppa dei Campioni/ Champions League

battendo in finale il Liverpool per 2-1.La partita,che si disputa ad Atene,si accende alla fine del primo tempo quando la squadra di Ancelotti va in vantaggio con Pippo Inzaghi che devia la traiettoria della palla su una punizione di Pirlo, spiazzando Reina. Nella ripresa il match diventa rovente: Dida scongiura il pareggio inglese bloccando un’incursione di Gerrard in contropiede, poi ad otto minuti dal termine Kakà,con uno spunto dei suoi, serve Inzaghi che liberissimo segna il due a zero.A soli 2 minuti dal termine Kuyt riapre l’incontro segnando da azione di calcio d’angolo. Eroicamente capitan Maldini e compagni resistono fino al fischio finale e portano a casa la Coppa! I rossoneri si prendono anche la rivincita sul Liverpool dopo l’incredibile finale persa nel 2005 ai rigori.

Enzo Grassano