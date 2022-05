Pnrr: Ruffino “inviare nelle amministrazioni il personale utile per gestione fondi”

“Burocrazia e mancanza di personale nelle strutture amministrative possono essere il vero grande nemico per una corretta gestione e spesa dei fondi del Pnrr. Il problema va risolto immediatamente, solo cosi avremo la certezza per l’esecuzione delle opere”. E’ quanto dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino. “Ora e’ importante far confluire nelle i strutture amministrative di comuni e regioni tutto il personale utile per non perdere neanche un centesimo di quanto l’Ue ci ha concesso. Il Paese non puo’ farsi scappare l’opportunita’ di agganciare la ripresa dell’economia dopo anni di crisi”, conclude.