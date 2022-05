Granata in vacanza! Torino-Roma 0-3

Un Toro già in vacanza si congeda dal suo pubblico subendo una netta sconfitta per 3a0 contro la Roma di Mourinho grintosa e colma di motivazioni.I giallorossi,con questa vittoria, si qualificano matematicamente in Europa League e mercoledì 25 maggio giocheranno la finale di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord.Male il Toro di Juric:non è stata la solita squadra ammirata quest’anno.Mai nessun’altra compagine ha messo sotto i granata come hanno fatto i giallorossi stasera.I 3 gol sono una testimonianza diretta:2 su rigore, entrambi giusti nati da errori banali,il primo gol un regalo nato da una scivolata del difensore granata Zima che ha lasciato un’autostrada al bomber Abraham che non ha fallito il gentile omaggio. Adesso vacanza per il Toro,che si radunerà il 1 luglio ed occhio al mercato che si preannuncia rovente visti i tanti addii che saranno colmati da arrivi di buoni giocatori funzionali a quanto chiede mister Juric per portare il Toro in Europa.Cairo e Vagnati: adesso tocca a voi!

Enzo Grassano