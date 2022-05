Il Passo Social Point inaugura nuovi spazi di incontro a Barriera di Milano

Nel cuore della periferia nord di Torino saranno inaugurati, questo pomeriggio, i nuovi spazi de Il Passo Social Point, in via Leinì 68/B.

Il centro – nato nell’autunno 2015 come luogo per incontrarsi, conoscersi, parlare del quartiere e della città, avere informazioni, attivarsi, organizzare, partecipare – oggi offre numerosi servizi ai cittadini del quartiere.

I nuovi locali ospiteranno corsi di italiano e attività di formazione per adulti, un doposcuola pomeridiano per elementari e medie, uno spazio per adolescenti, laboratori dedicati alle e ai giovani della zona, eventi culturali e ricreativi.

Le attività sono gestiti dalla Diaconia valdese – servizi inclusione che raccoglie e risponde ai bisogni delle famiglie per costruire insieme percorsi di cittadinanza attiva.

L’inagurazione, a cui parteciperà l’assessore al Welfare della Città di Torino, sarà anche l’occasione per condividere obiettivi ed esperienze messe in rete tra istituzioni locali, soggetti promotori e attori sociali che lavorano sul territorio di Barriera di Milano.

I Social Point della Diaconia valdese – servizi inclusione sono spazi di incontro interculturale e snodo sociale aperti a tutte e tutti con l’obiettivo di promuovere la conoscenza reciproca, il dialogo sul quartiere e sulla città, avere informazioni, attivarsi, organizzare, partecipare.