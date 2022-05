Eurovision: sta andando tutto male, quindi sarà un successo!

La prima regola del teatro è che se le prove vanno male, allora lo spettacolo riuscirà per il meglio. E sembra che l’Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino a partire da lunedì 9 Maggio, non stia propriamente andando per il meglio.

La prima preoccupazione torinese riguarda la scenografia o meglio il grosso sole rotante che sovrasta il palco. A quanto pare la struttura è lenta e non riesce a ruotare in tempo tra un’esibizione e l’altra. Resterà dunque fissa e, sembra, girerà solo nelle esibizioni speciali con gli ospiti. Su Twitter gli utenti si stanno scatenando. Qualcuno dice che noi italiani non siamo in grado di lavorare bene, altri che è tutto un complotto per favorire Mahmood e Blanco, gli artisti che gareggiano per l’Italia. È curioso notare come all’estero non capiscano che noi italiani lavoriamo bene solo tra imprevisti e caos.

Un altro duro colpo all’organizzazione arriva da uno dei fotografi ufficiali, Nathan Reinds che abbandona la kermesse perché ha nostalgia di casa. A dirlo è lui stesso sulla sua pagina Instagram. “La mia avventura all’Eurovision termina prima di quanto pensassi. A fregarmi è la nostalgia di casa. Una sensazione oscura mi tiene sveglio, mi ha provocato molto stress e mi fa stare male. Qualcosa che non mi era mai successo prima” -spiega Nathan che aggiunge come voglia dare priorità alla sua salute mentale. “Andrà meglio la prossima volta” conclude. Forse due anni di pandemia ci hanno segnato più di quanto non siamo in grado di realizzare. Buona e pronta guarigione Nathan, ti aspettiamo a Torino quanto prima.

Le prove però proseguono incessantemente. Non senza qualche rottura. Più precisamente quella che ha coinvolto il costume di scena di Citi Zeni della Lettonia. Io però non me la sento di riderci su. Provo solo tanta invidia per quella impeccabile spaccata.

Nel frattempo gli artisti girano per la città e improvvisano esibizioni, proprio come hanno fatto i The Rasmus in Piazza San Castello. La band finlandese ha anche fatto un giro turistico con una guida d’eccezione, il Presidente della Regione Alberto Cirio, e fatto qualche foto con il nostro sindaco, Stefano Lo Russo.

E per finire qualche anticipazione. Pare che durante la semifinale ci sarà un duetto inedito di Mika e Laura Pausini. Durante la finale saliranno sul palco i Maneskin, vincitori dello scorso anno, e Gigliora Cinquetti, prima vincitrice ma anche prima presentatrice dell’Eurovision. Io dico che se queste sono le premesse, comunque vada, sarà un successo.

Loredana Barozzino