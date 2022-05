“Un posto nella storia”, a Palazzo Lascaris la docuserie su Giorgio Amendola

Mercoledì 4 maggio ore 16 Sala Viglione di Palazzo Lascaris – via Alfieri 15, Torino

È “Un posto nella storia” il titolo del primo episodio della docuserie su Giorgio Amendola realizzato dalla Fondazione Giorgio Amendola e Arret Film.

La docuserie, che intende rivolgersi principalmente a un pubblico di giovani e che utilizza tecniche innovative, si inserisce all’interno del progetto “Sulle vie del Pensiero”, che nasce nel 2020 tramite la partecipazione al bando Educare promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia. È un progetto pensato per offrire ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie e alle famiglie del quartiere torinese di Barriera di Milano attività di tipo artistico e culturale, percorsi laboratoriali sull’empatia, sul riconoscimento e sul rispetto delle proprie e altrui differenze, proposte innovative di didattica civica sui temi dei diritti umani e civili, sulla democrazia, sulla pace e sulla pacifica convivenza come beni comuni da preservare.

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 16.00 presso la Sala Viglione del Consiglio regionale del Piemonte a Palazzo Lascaris, in via Alfieri 15 a Torino, con il patrocinio del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale.

Interverranno:

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione

Nino Boeti, Presidente dell’Anpi Provinciale di Torino

Cecilia Bergaglio, Dottore di ricerca in studi storici, componente del comitato scientifico QSC Isral

Domenico Cerabona, Direttore della Fondazione Giorgio Amendola

L’obiettivo del progetto è contribuire alla crescita intellettuale e morale delle nuove generazioni sviluppando il pensiero critico, la capacità di analisi e la consapevolezza sull’importanza dei propri e altrui diritti, concorrendo alla crescita armoniosa e responsabile dei cittadini di domani